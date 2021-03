Violento scontro sulla Ss 106 tra una moto e un’auto, grave il centauro

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 9, al km 101 della SS106 nel Comune di Siderno, per un violento incidente stradale che ha visto coinvolte una moto e un’autovettura.

Nell’impatto la conducente del mezzo a due ruote, una donna originaria di Roccella ha avuto la peggio e per le sue condizioni si è reso necessario il trasporto in elisoccorso presso il nosocomio reggino.

Nulla di grave invece per la conducente della Panda. Sono in corso di accertamento le cause dell’incidente stradale e i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e i due mezzi.