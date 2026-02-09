Violento scontro sulla SS 18: cinque feriti, uno in gravi condizioni

È di cinque feriti, uno dei quali in condizioni serie, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte, poco dopo la mezzanotte, lungo la strada statale 18 tra Scalea e Santa Maria del Cedro

Nello scontro sono rimasti coinvolti un fuoristrada Volkswagen, con a bordo quattro persone, e una Ford Fiesta guidata da un uomo anziano, che sarebbe stato il più colpito nell’impatto.

Il conducente ha riportato politraumi e diverse fratture ed è stato trasferito all’ospedale Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni sono serie, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 provenienti da Praia a Mare e Scalea, insieme ai volontari della Misericordia di Belvedere Marittimo.

I carabinieri della Compagnia di Scalea hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestito la viabilità per diverse ore, nonostante la pioggia intensa che ha reso più difficili le operazioni.