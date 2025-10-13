Violento scontro sulla Statale 18, due sorelle minorenni in gravi condizioni

Un sinistro stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:00, sulla Statale 18, nel territorio comunale di Palmi. L’incidente ha coinvolto un’automobile e una minicar in un impatto la cui dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

A bordo della minicar si trovavano due sorelle, di 14 e 15 anni. Le condizioni delle giovanissime, soccorse sul posto, hanno richiesto un trasferimento d’urgenza presso l’ospedale di Reggio Calabria. Le due ragazze si trovano attualmente sotto osservazione medica.

I soccorsi sono stati attivati immediatamente: sul luogo dell’impatto sono giunte due ambulanze del 118, squadre dei Vigili del Fuoco di Palmi e pattuglie della Polizia Locale. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti.

Gli agenti della Polizia Locale hanno subito avviato i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta sequenza dello scontro e definire eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso, rimozione dei veicoli e rilievi, il tratto della Statale 18 interessato dall’incidente è stato temporaneamente interdetto al traffico.

Mentre le indagini proseguono per fare piena luce sull’episodio, la comunità di Palmi attende aggiornamenti sulle condizioni di salute delle due adolescenti ferite.