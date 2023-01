Violento scontro tra 2 auto sulla SS 106 nel catanzarese, due feriti gravi

Spread the love

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento di Sellia Marina sono intervenute questa notte alle ore 00.30 circa sulla SS106 in loc. Bellino nel comune di Catanzaro per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una BMW serie 1 ed una Opel Mokka.

Feriti in modo grave i due conducenti che venivano estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco ed affidati al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con due ambulanze.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

La SS106 nel tratto interessato dal sinistro chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l’origine del sinistro.