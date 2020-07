Violento scontro tra auto e moto nella notte, cinque feriti

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta per incidente stradale in via Goffredo Malaterra. Due i mezzi coinvolti, una autovettura Renault Clio ed una Moto Ducati.

Cinque complessivamente i feriti, le tre ragazze a bordo della vettura ed una coppia a bordo della moto.

Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i feriti incastrati nelle lamiere che venivano affidati al personale sanitario del Suem118.

Tutti i feriti venivano trasportati presso strutture ospedaliere di Lamezia e Catanzaro

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e soccorso stradale

Accertamenti circa la dinamica del sinistro. I vigili del fuoco hanno provveduto altresì alla messa in sicurezza dei mezzi e della zona interessata dal sinistro.