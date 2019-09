Violento scontro tra auto e pullman, un morto e un ferito grave

Un uomo è morto a causa del violento impatto tra la sua auto e un pullman di linea della ditta “Preite”.

Lo scontro si è verificato sulla statale 18,al chilometro 286, nei pressi del bivio di Sangineto, in provincia di Cosenza.

Secondo le prime informazioni, per cause in corso di accertamento, l’automobile su cui viaggiava la vittima si è scontrata frontalmente contro il pullman di linea.

L’uomo, D.A.M. di 48 anni residente a Bonifati, è deceduto sul colpo mentre il conducente del bus è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Per fortuna i passeggeri a bordo del pullman di linea non hanno riportato ferite serie, solo due di loro sono stati trasportati per sicurezza all’ospedale di Cetraro.