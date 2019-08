Un grave incidente stradale si è verificato, questa mattina, sulla strada statale 107 Silana Crotonese, in territorio di San Pietro in Guarano, nel cosentino.

Nello scontro, le cui cause sono in via di accertamento, un uomo è deceduto e altri due sono rimasti feriti. Uno dei due è stato estratto dalle lamiere della sua auto dai Vigili del Fuoco. Sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale e i soccorritori del 118. Intervenuto anche l’elisoccorso. Il traffico è attualmente bloccato.