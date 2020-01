Violento scontro tra due auto, 19enne muore sul colpo. Feriti due carabinieri

Un incidente si è verificato questa notte intorno alle 2 sull’autostrada A2 in direzione Nord tra Palmi e Gioia Tauro a Reggio Calabria. Nello scontro tra due auto una persona è deceduta. La vittima si chiamava Manuel Iannì, un 19enne di Gioia Tauro che faceva il piazzaiolo.

Secondo quanto appreso, pare che il ragazzo stesse percorrendo il tratto autostradale quando, per cause ancora in fase di accertamento, la sua auto sia sbandata andando ad impattare contro il guardrail. Il 19enne è morto sul colpo.

In quel momento si trovava a percorrere lo stesso tratto un’automobile dei carabinieri che ha fatto appena in tempo ad evitare uno scontro diretto. I due militari a bordo sono rimasti, comunque, feriti e sono stati soccorsi e medicati sul posto dai sanitari del Suem 118. L’arteria autostradale è rimasta bloccata al traffico sino alle 5:45. Sul posto è intervenuta la Polizia.