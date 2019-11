Violento scontro tra due auto, 2 feriti

Ore 23.40 circa, squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta in loc. Martinica, via del progresso nel comune di Lamezia Terme per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Seat Leon ed una Fiat Brava. Quest’ultima a seguito dell’impatto finiva fuoristrada ribaltandosi più volte su se stessa.

A bordo della Fiat Brava due passeggeri che venivano estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco ed affidati al personale medico del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Illesi i passeggeri della Seat Leon.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza delle vetture e del sito.

Due le ambulanze giunte sul posto e carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Accertamenti in corso circa la dinamica dell’incidente.