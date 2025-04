Violento scontro tra due auto, 2 feriti in gravi condizioni

Incidente stradale fra due autovetture sulla SP nel comune Carfizzi. La squadra dei vigili del del Comando di Crotone, distaccamento di Cirò Marina, giunta sul posto ha provveduto ad estrarre la persona ferita rimasta incastrata all’interno del veicolo.

In totale sono due le persone ferite in modo grave che sono state affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera con elisoccorso Crotone ed elisoccorso Cosenza.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Il tratto della SP interessata dal sinistro chiusa al transito in entrambi i sensi sino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.