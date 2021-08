Violento scontro tra due auto, muore un 72enne

Un uomo di 72 anni, Domenico Iaria, pensionato di Crotone, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 52 che conduce alla frazione Papanice.

Iaria viaggiava su una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un Toyota Rav 4 che proveniva dalla direzione opposta. L’uomo è rimasto ferito nell’auto ed è stato trasportato da un’ambulanza del 118 verso l’ospedale di Crotone dove, però, è deceduto per le gravi lesioni riportate.

Vani i tentativi dei medici di rianimarlo. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia. È fuori pericolo, invece, il conducente dell’altra vettura, un uomo di Crotone, che è comunque ricoverato in ospedale.

Sul posto per i rilievi le pattuglie della Polizia Stradale e della Squadra Volanti, mentre i vigili del fuoco dopo aver estratto i feriti dalle auto hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.