Un violento incidente si è verifica in una galleria sulla SS106 a Bova Marina. Due le auto coinvolte, una delle quali si è capovolta, e 4 le persone rimaste ferite.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Melito Porto Salvo per estrarre le persone rimaste incastrate nell’abitacolo, il 118 per il trasporto in ospedale dei feriti a causa delle fratture multiple. Presenti anche Polizia e Carainieri per tutti gli adempimenti del caso.