Violento scontro tra due auto sulla Statale 106, tre feriti

Alle ore 18:25 circa una chiamata allertava la sala operativa del comando vigili del fuoco di Crotone per un incidente stradale sulla SS106 al km 260,368 nel comune di Strongoli. Sul posto giungevano le squadre della sede centrale e del distaccamento di Cirò Marina.

Due le autovetture coinvolte in uno scontro frontale, una Audi station wagon con a bordo il solo conducente classe 1981 ed una Opel Mokka, su cui viaggiavano due persone classe 1985 e 1987.

Tutti feriti venivano estratti dalle vetture ed affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale.

La SS106 bloccata in entrambi i sensi sino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul posto carabinieri per i rilievi di competenza, Polizia Stradale e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.