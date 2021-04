Violento scontro tra due auto, un ferito

Questa mattina alle ore 8,10 circa i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti sulla SP 11 in prossimità dell’abitato di Triparni per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Hyundai con due persone a bordo, di cui una rimasta incastrata all’interno, e una Peugeot.

I vigili del fuoco, prontamente intervenuti hanno provveduto ad estrarre il passeggero della Hyundai e affidarlo alle cure dei sanitari del 118 e a provvedere alla messa in sicurezza delle vetture.