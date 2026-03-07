Violento scontro tra due auto, una vittima e un ferito

Il bilancio è pesantissimo sulla Strada Statale 107 “Silana Crotonese”. In un tragico incidente avvenuto nella serata di ieri, nel territorio comunale di Casali del Manco, ha perso la vita un uomo di 57 anni, F.A. (classe 1969).

La dinamica dell’impatto

​Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto due utilitarie, una Suzuki Swift e una Fiat Punto, che si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità. L’impatto è stato violentissimo, non lasciando scampo al conducente della Suzuki.

L’altro automobilista coinvolto ha riportato ferite ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di San Giovanni in Fiore.

​Macchina dei soccorsi in azione

​Sul luogo della tragedia sono intervenute prontamente diverse squadre:

​Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, impegnati nelle delicate operazioni di estrazione e messa in sicurezza dei veicoli.

​Carabinieri, per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta cinematica del sinistro.

​Personale Anas, per la gestione della viabilità.

Traffico in tilt

​Per consentire i soccorsi e la successiva bonifica della carreggiata, la Statale 107 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Si sono registrate lunghe code e disagi per la circolazione in tutto il quadrante, con il traffico deviato su percorsi alternativi fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell’area.