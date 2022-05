Violento scontro tra due furgoni sull’A2, quattro giovani feriti

Incidente stradale sull’autostrada A2, nei pressi dello svincolo di Mileto, direzione sud, nel tratto vibonese dell’arteria. Per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrati due furgoni: quattro feriti, tutti giovani.

Il soccorso è stato gestito dalla Centrale di Vibo, che ha inviato sul posto l’ambulanza di Soriano Calabro, con a bordo l’infermiere Francesco Bertucci e l’autista Italo Colombo. Tutti e quattro i feriti sono stati trasportati all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Non sarebbero in pericolo di vita.