Violento scontro tra due mezzi, un ferito portato in ospedale

Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme – è impegnata dalle ore 14.10 circa in via delle Rose, incrocio via Stefanizzi, nel comune di Lamezia Terme, per un incidente stradale.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli: una Citroën C3 e un autofurgone Iveco Daily. Il conducente della Citroën è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 per il successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera.

Illesi il conducente e il passeggero dell’autofurgone.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti.

Sul posto presenti la Polizia Locale e la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.