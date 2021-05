Violento scontro tra un furgone e un’auto sull’A2, un morto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 16:55 sull’A2 Km 329 Corsia Nord per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un Furgone Citroen ed una Fiat Punto con a bordo due persone.

Gli occupanti l’autovettura sono stati estratti da alcuni automobilisti in transito e successivamente la vettura ha preso fuoco.

Un occupante la vettura è deceduto mentre l’altra persona è stata stabilizzata dai sanitari del 118 e trasportata in eliambulanza. Il conducente ed il passeggero dell’altro mezzo sono rimasti illesi

I Vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi ed una autobotte, hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

Il traffico veicolare in direzione nord è tutt’ora interrotto.