Violento scontro tra una Jeep e un camioncino, una vittima e un ferito

È di una vittima e un ferito grave il tragico bilancio di un violento incidente stradale avvenuto questa mattina in provincia di Cosenza, nel territorio di San Marco Argentano.

Il sinistro, che ha scosso la comunità locale, si è verificato lungo la strada provinciale che collega il centro abitato allo svincolo autostradale A2 (Spezzano – Tarsia), non lontano da una stazione di servizio.

​ L’Impatto frontale in curva

​Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è stato causato da un violento impatto frontale avvenuto in curva. I veicoli coinvolti sono un fuoristrada Jeep e un camioncino cassonato. La dinamica esatta dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Ad avere la peggio nello schianto è stato, purtroppo, l’autista del SUV, deceduto sul colpo. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota.

L’altro conducente, alla guida del camioncino, è rimasto gravemente ferito. Viste le sue condizioni critiche, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza. Anche in questo caso, le generalità del ferito non sono state ancora diffuse.

​Indagini in Corso

​Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso, il personale sanitario e i Carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano.

I militari stanno procedendo con i rilievi di circostanza per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e accertare le cause che hanno portato al fatale scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni.