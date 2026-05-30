Violenza di ragazzini

La violenza non è la forza; la forza è, infatti, violenza controllata, e in molte circostanze necessaria. La violenza è scatenata da impeti del tutto arazionali, e peggiorata se di gruppo.

Senza minimamente voler giustificare nulla con sociologismi della domenica, mi pare evidente che tra i ragazzini c’è uno stato di vuoto e di inconsistenza familiare e di comunità. Le famiglie, a loro volta disorganizzate, non hanno più autorità; e francamente gli esempi di papà e mammà non sono da manuale.

La comunità, anche peggio. Scarsa e nulla è la pratica dello sport, che invece è il rimedio per eccellenza alle energie represse. La scuola è prigioniera di ideologie astratte, e ha ridotto i professori a lettori di libri di testo assai discutibili; e a inventori di progetti antimafia antiinquinamento antiqualsiasicosa, e mai pro la cultura pura.

Così i ragazzini fanno gruppo per conto loro, ma sono bande di disperati; senza scordare che dilagano alcol e droghe. E l’ozio, che notoriamente è vizio e istiga al vizio.

Si aggiunga il perdonismo generico, che assicura a tutti l’impunità. Il mascalzoncello che entra a scuola con un coltello, sa che non gli faranno niente. Il bullo… il bullo sa che non troverà nessuno più bullo di lui che lo metta a posto.

Nessuno fa niente. Per quanto mi riguarda, non vedo nessun atteggiamento di destra dal governo di destracentro (con tentazioni di centro?); nessun modello di forza ed etica nella scuola; nessun modello di maturità, ma buonismo dolciastro negli oratori; le famiglie… non pervenute! Insomma, si fa a gara a diseducare i giovanissimi, e tutti ci riescono benissimo.

Ulderico Nisticò