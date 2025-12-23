Violenza domestica, uomo allontanato dalla casa familiare e disposto il braccialetto elettronico

Nell’ambito delle azioni di contrasto alla violenza di genere e ai reati consumati tra le mura domestiche i carabinieri di Cirò Marina hanno arrestato un soggetto residente nel comune cirotano.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Crotone – Ufficio del Gip, dispone l’allontanamento immediato dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla compagna, vittima delle violenze, e ai luoghi da lei abitualmente frequentati. A tutela dell’effettiva applicazione della misura, il giudice ha inoltre ordinato l’installazione del braccialetto elettronico, per il controllo costante degli spostamenti dell’indagato.

L’indagine ha avuto origine lo scorso novembre, quando i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione per presunti maltrattamenti ai danni di una donna.

Attivato immediatamente il Codice Rosso, gli accertamenti hanno consentito di ricostruire un quadro di reiterate violenze fisiche e verbali, che si protraevano da oltre tre anni, spesso per futili motivi.

Alla luce della gravità degli episodi emersi, l’autorità giudiziaria ha ritenuto necessario adottare strumenti di tutela incisivi, mettendo la donna al sicuro attraverso le misure di protezione previste dalla normativa vigente.