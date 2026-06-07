Violenza sessuale su due giovani in una struttura ricettiva di Satriano: condanna a 6 anni e 4 mesi

Si è concluso con una condanna a 6 anni e 4 mesi di reclusione il processo celebrato dinanzi al Tribunale di Catanzaro in composizione collegiale, presieduto dal Giudice Elisa Fabio, a carico di F.L., 59 anni, imputato per fatti di violenza sessuale avvenuti nel giugno 2023 all’interno di una struttura ricettiva di Satriano ai danni di una minore e di una giovane da poco maggiorenne.

La sentenza è stata pronunciata nella tarda serata del 3 giugno 2026, al termine di una lunga e articolata istruttoria dibattimentale nel corso della quale sono stati ascoltati numerosi testimoni ed esaminati anche i consulenti tecnici della difesa.

Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto le pene accessorie di legge, il divieto di avvicinamento alle vittime, il divieto di frequentare luoghi abitualmente frequentati da minori e il risarcimento dei danni in favore delle persone offese costituite parti civili.

L’imputato è stato assistito dagli Avvocati Vincenzo Maiolo Staiano e Domenico Rosso, mentre le due giovani vittime sono state rappresentate dagli Avvocati Luca Procopio e Vincenzo Garzaniti, che hanno sostenuto le ragioni delle parti civili nel corso dell’intero procedimento.

Particolare soddisfazione è stata espressa dai difensori delle persone offese per una decisione che giunge all’esito di un complesso percorso processuale e che riconosce la fondatezza delle accuse formulate nei confronti dell’imputato.

La pronuncia del Tribunale pone così fine a una vicenda particolarmente delicata che aveva profondamente colpito le giovani vittime coinvolte.