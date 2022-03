Violenza sessuale sulle pazienti, falso ginecologo ospedale di Soverato resta in cella

Resta in cella G. C., il cardiologo 51enne di Catanzaro, ma residente a Soverato, indagato per violenza sessuale aggravata, truffa, interferenze illecite nella vita privata, diffusione di materiale pornografico nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Catanzaro che mira a far luce su una serie di abusi sessuali ai danni di diverse giovani donne, tra cui una minorenne, ingannate da una specializzazione in Ginecologia, in realtà mai conseguita, che avrebbe consentito all’uomo col pretesto di effettuare visite mediche, di toccarle nelle parti intime.

Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza di misura cautelare in carcere vergata dal gip Barbara Saccà ed eseguita dai carabinieri della Compagnia di Soverato lo scorso mese di febbraio. (Gabriella Passariello – Calabria7)