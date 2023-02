Violenza sulle figlie, condanna a sette anni per un netturbino di Soverato

È stata confermata la pena a 7 anni e 4 mesi dalla Corte d’Appello di Catanzaro nei confronti di un netturbino di Soverato. L’uomo – come riporta la Gazzetta del Sud – era stato già condannato in primo grado (con il rito abbreviato) per violenza sessuale sulle figlie, all’epoca dei fatti minorenni, e di un’altra ragazza.

Sono stati rigettati sia il ricorso della difesa che del pubblico ministero. Sono stati mantenuti i capi civili, con la condanna al risarcimento generico e al pagamento delle spese legali per la costituzione delle parti civili, rappresentate dall’avvocato Fabrizio Costarella. La vicenda drammatica risale al 2017, quando l’uomo fu arrestato, a seguito di una segnalazione arrivata ai carabinieri della Compagnia dell’Arma di Soverato.