Violenze e minacce alla moglie per 25 anni, arrestato

Per 25 anni avrebbe sottoposto la moglie a giornalieri episodi di violenza fisica, morale e psicologica.

Una vicenda andata avanti sino a quando la donna ha deciso di rivolgersi agli agenti della Questura di Crotone che hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica.

La donna ha parlato dei continui episodi di violenza da parte del marito che, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche, la vessava e la maltrattava anche alla presenza dei figli.

Dopo la denuncia, la sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra mobile ha subito attivato la procedura del Codice Rosso, avviando le indagini e predisponendo le idonee misure a tutela della vittima.

Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura guidata da Domenico Guarascio ed affidate al pool di magistrati specializzati in materia, hanno permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamento posti in essere dall’uomo che rivolgeva alla moglie anche continue richieste di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha quindi chiesto e ottenuto dal gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Squadra mobile crotonese.