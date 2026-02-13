Violenze e minacce in discoteca: il Questore sospende la licenza a un locale nel catanzarese

Violenze e irregolarità in una discoteca: il Questore di Catanzaro, ha disposto la sospensione della licenza di una sala da ballo del territorio provinciale, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), per 15 giorni, su proposta della Stazione dei Carabinieri di Borgia e all’esito di un’approfondita istruttoria condotta dall’Ufficio Licenze della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale.

I gravi episodi di violenza

Il provvedimento trae origine da una serie di accertamenti delle Forze di polizia che hanno evidenziato un concreto e attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, all’interno del locale si sono verificati due distinti e gravi episodi di violenza, a distanza di pochi giorni.

Primo episodio: un avventore è stato aggredito per futili motivi da un gruppo di clienti. Colpito alla testa con una bottiglia e successivamente pestato, ha riportato lesioni personali con prognosi di 30 giorni. Durante l’aggressione, sarebbe stato dissuaso – anche con minacce di morte – dal contattare le Forze dell’ordine, sia da un altro cliente sia da un addetto alla sicurezza.

Secondo episodio: un uomo è stato aggredito da cinque avventori e ripetutamente colpito. Anche in questa circostanza, gli addetti al controllo – pur presenti – non avrebbero allertato le Forze dell’ordine. La vittima, dopo essere riuscita ad allontanarsi, ha scoperto di essere stata derubata di orologio e telefono durante l’aggressione. Anche in questo caso la prognosi è stata di 30 giorni.

Sono state inoltre registrate gravi violazioni amministrative.