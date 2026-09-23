Violenze sulle donne e minacce di morte: la Polizia esegue due arresti in carcere

Lo scorso 18 settembre 2026 personale della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia, nei confronti di un uomo di nazionalità peruviana, gravemente indiziato dei reati di atti persecutori, estorsione, violenza sessuale e violenza privata aggravata dall’utilizzo di armi, commessi ai danni di una connazionale residente nella provincia vibonese, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale.

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, ha consentito di ricostruire una serie di comportamenti reiterati di natura minacciosa, molesta e oppressiva, che hanno provocato nella persona offesa un grave e perdurante stato di ansia e timore per la propria incolumità e per quella dei familiari, inducendola a modificare profondamente le proprie abitudini di vita.

In particolare dagli accertamenti è emerso che, a partire dal novembre 2025, l’indagato ha esercitato pressioni sulla donna mediante ripetute minacce, prospettandole anche conseguenze relative ai figli minori e ai familiari residenti all’estero, per il tramite di soggetti legati alla criminalità organizzata sudamericana, qualora non avesse assecondato le sue richieste; attraverso tali condotte, l’uomo avrebbe persino costretto la donna a subire frequenti rapporti sessuali in assenza di consenso.

Ed ancora è stato ricostruito un episodio, nell’ambito del quale l’uomo avrebbe atteso la donna all’uscita dal luogo di lavoro, costringendola a salire sulla propria autovettura e, a seguito del rifiuto della persona offesa e del suo tentativo di allontanarsi dal veicolo, l’avrebbe raggiunta, percossa e minacciata di morte, puntandole un coltello alla gola.

La situazione rappresentata dalla vittima ha determinato l’immediata attivazione degli accertamenti da parte degli investigatori. Sotto questo profilo, nell’ambito delle iniziative di tutela, il Questore della Provincia di Vibo Valentia, sulla base dell’istruttoria condotta dalla locale Divisione Anticrimine, aveva già emesso d’ufficio nei confronti dell’uomo il provvedimento di ammonimento previsto dalla normativa vigente.

Gli elementi raccolti dalla Squadra Mobile sono stati, quindi, compendiati in un’apposita informativa di reato indirizzata alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, la quale, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo cui risultava esposta la persona offesa, ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, successivamente disposta ed eseguita nella mattinata del 18 settembre scorso.

Un altro provvedimento restrittivo è stato, poi, eseguito da personale della Squadra Mobile nella giornata di ieri, allorquando è stato tratto in arresto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, un uomo residente in una frazione del Comune vibonese, condannato in via definitiva alla pena detentiva di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di maltrattamenti posti in essere nei confronti della moglie e della figlia all’epoca minorenne.

Il provvedimento definitivo scaturisce dall’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile nell’anno 2024, allorquando vennero ricostruiti i comportamenti violenti e maltrattanti posti in essere dall’autore del reato, poi condannato per tali fatti.

I due soggetti arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati rispettivamente presso le Case Circondariali di Reggio Calabria e Catanzaro.

L’attività svolta testimonia l’attenzione della Polizia di Stato nei confronti dei fenomeni di violenza e sopraffazione nelle relazioni affettive e, in particolare, l’importanza di un intervento tempestivo a tutela delle vittime che si rivolgono alle Forze di polizia.