Vito Deluca, influencer calabrese, raggiunge il milione di followers

Superato il milione di followers: è questo l’incredibile traguardo raggiunto dall’influencer Vito Deluca, di San Vito sullo Ionio.

Da anni attivo quotidianamente sui social, ed in particolare su Instagram, promuove prodotti che riceve ormai da tutto il mondo, da profumi di altissima qualità fino alle moderne e-bike, passando per abbigliamento, calzature e tanto altro.

È interessante notare come quasi tutte le aziende con le quali collabora, grazie alla qualità dei post e dell’ enorme numero di followers, che oggi supera il milione, abbiano riscontrato una grandissima crescita delle proprie vendite, grazie alla promozione dei propri prodotti attraverso la figura dell’influencer “vitodeluca90″

Questa è oggi la nuova frontiera della promozione al grande pubblico di ogni genere di prodotto, forse più degli spot televisivi, ed un valido modo per creare una nuova forma di lavoro che, in ogni caso, nonostante possa apparire come ‘”facile e divertente”, necessita invece di impegno quotidiano tra set fotografici, pubblicazione dei post e rapporti con le aziende, molto spesso anche extra-europee.