Vittoria al quinto set per il Volley Soverato

Vittoria da due punti per il Volley Soverato che la spunta al tie break contro Martignacco dopo una lunga e bella partita. Due squadre che hanno dato vita ad una pallavolo bella da vedere in campo e che hanno combattuto fino all’ultimo pallone. Martignacco si presentava al Pala Scoppa con un filotto di vittorie avendo perso solamente all’esordio contro Talmassons. Due punti importanti che portano il Soverato a quota quattordici proprio con Martignacco e Montecchio. Passiamo all’incontro. Volley Soverato in campo con la diagonale Malinov – Korhonen, al centro Pomili e Cecchi, schiacciatrici capitan Giugovaz e Schwan con libero Ferrario. Rispondono le ospiti con Allasia in regia e Sironi opposto, al centro Modestino – Eckl, schiacciatrici Wiblin e Cortella con libero Tellone.

Dopo un buon avvio, 6-3 e time out Martignacco, la partita è di nuovo in parità 11-11. Con le locali che allungano sul punteggio di 17-12 con secondo time out per le ospiti; gioca bene Soverato sospinta dal caloroso pubblico del Pala Scoppa. La squadra di Luca Chiappini conduce 22-18 con l’Itas Martignacco che cerca di rientrare sulle padrone di casa; ci pensa l’opposto di casa Korhonen con una bomba e un ace a portare Soverato sul 24-19. Martignacco annulla due palle set e Chiappini corre ai ripari fermando giustamente il gioco sul 24-21; al rientro chiudono le calabresi con capitan Giugovaz 25/21.

Secondo set al via con la reazione delle ragazze di coach Gazzotti che sono avanti 3-6 con time out chiesto dalle padrone di casa. E’ Korhonen ad accorciare le distanze con la squadra biancorossa adesso a meno due, 11-13, e time out questa volte per Martignacco. Gara di nuovo in parità con Giugovaz, 15-15 e 18-18; sorpasso delle ioniche con Korhonen che porta due i punti di vantaggio, 20-18. Il Pala Scoppa è una bolgia.

Nuova parità 20-20 con punto contestato dalle biancorosse per un tocco che non c’era stato. Ancora Korhonen e time out sul 22-20 per coach Gazzotti. Fasi decisive di questo secondo parziale con Schwan al servizio. Gran muro di Giugovaz e Soverato è 23-21 con Martignacco che accorcia sul 23-22. E’ ancora Piia Korhonen a regalare due palle set, 24-22 con il pubblico che sostiene le biancorosse.

La finlandese va in battuta ma termina sulla trave del Pala Scoppa la difesa di Ferrario, 24-23; Korhonen ha la palla per chiudere ma difende Martignacco che guadagna i vantaggi sul 24-24 con time out Soverato. Invasione ospite e terzo set point per le locali che chiudono con gran punto di Maria Sofia Barbaro 26/24. Gioca bene la squadra di Chiappini e con Giugovaz il punteggio segna 6-2; ancora il capitano e il Pala Scoppa esplode sul 7-2 con Korhonen al servizio.

Non mollano le ospiti che sono ora ad una lunghezza, 8-7, e poco dopo le squadre sono in perfetta parità 9-9 con Soverato che ricorre al tempo discrezionale sul punteggio di 9-10. Più tre Martignacco, 13-16, e altro time out per Chiappini. Spinge la squadra ospite che vuole riaprire la gara. Martignacco conduce 16-19 ma Soverato non vuole mollare.

Conduce la squadra di Gazzotti 18-23 e guadagna cinque palle set prima di chiudere 19/25. Parte bene Soverato nel quarto set, 8-4, con primo time out per l’Itas Martignacco. Al rientro, break ospite e parità 8-8; Più tre per Martignacco, 9-12, e time out Soverato. Accusa un calo la squadra di casa e Martignacco ne approfitta, portandosi sul 15-22, prima di chiudere il set 18/25 e conquistare il tie break. Quinto e decisivo set con la squadra di casa che inizia molto determinata, reagendo ai due set persi, portandosi 6-4 nel punteggio.

Al cambio campo conduce Martignacco 7-8. Più due per le ospiti, 8-10, e sul 9-11 è break Soverato che opera il sorpasso 12-11 con coach Gazzotti costretto al time out. Fuori l’attacco ospite e Soverato è più due, 13-11. Pallonetto di Schwan e arrivano tre match point, 14-11; Pala Scoppa tutto in piedi. Muro Soverato e punto della vittoria 15/11. Un successo importante, ottenuto dopo un’altra battaglia che ha visto ancora una volta il Soverato lottare fino alla fine.

Emma Malinov (Soverato):” Sono contenta perché nonostante tanti alti e bassi alla fine siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco nei momenti importanti dando una bella dimostrazione di tutto il lavoro che stiamo facendo in palestra”.

Coach Marco Gazzotti (Martignacco):” Peccato per la sconfitta. Dopo due set che siamo andati cosi cosi, siamo riusciti a recuperare ma poi ad una squadra della qualità di Soverato non puoi lasciare certi spazi che alla fine ci sono costati cari”.

Volley Soverato 3

Itas Martignacco 2

Parziali set: 25/21; 26/24; 19/25; 18/25; 15/11

VOLLEY SOVERATO: Malinov 2, Schwan 17, Cecchi 8, Ferrario (L), Giambanco ne, Cherepova, Giugovaz 11, Zuliani (L), Salviato , Korhonen 29, Pomili 11, Tolotti ne, Barbaro 1. Coach: Luca Chiappini

ITAS MARTIGNACCO: Allasia 5, Sironi 10, Modestino 15, Granieri, Lazzarin, Wiblin 27, Bole 4, Cortella 11, Tellone (L), Merlino ne, Eckl 14, Guzin ne. Coach : Marco Gazzotti

ARBITRI: Antonio – Capolongo – Giuseppina Stellato

DURATA SET: 26’, 29’, 27’, 27’, 20’. Tot 2h09’

MURI: Soverato 11, Martignacco 13