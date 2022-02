Vittoria al quinto set per il Volley Soverato

Arriva al quinto set la vittoria per la Ranieri International Volley Soverato al Pala Scoppa contro Anthea Vicenza. Una partita combattuta fino all’ultimo pallone dalle due squadre con il risultato sempre in bilico in quattro set. Brave Riparbelli e compagne nel terzo gioco a recuperare lo svantaggio ed annullare palle set alle ospiti, mentre Vicenza ha avuto un buon andamento nel secondo set. Passiamo alla gara.

In casa Soverato la regista è Saveriano con opposto Badalamenti, al centro capitan Riparbelli e Tajè, Buffo schiacciatrice con Quarchioni, libero Ferrario. Vicenza scende in campo con Eze in regia e Basa a chiudere la diagonale, al centro Piacentini e Cheli, i posto 4 sono Nardelli e Rossini, mentre Norgini é il libero. Al via l’incontro tra le due squadre con le padrone di casa che mettono subito in chiaro le cose: la Ranieri trova un buon vantaggio sul 12-6 e 13-7 con Vicenza che ricorre al time out.

Le ospiti rosicchiare quche punto ma le biancorosse sono comunque sul più quattro, 19-15; ci crede la squadra di Chiappini, adesso a meno uno dalla Ranieri, 20-19. Time out per le ioniche. Al rientro, é parità 20-20; si riaffaccia avanti Soverato che con Badalamenti si porta a più tre, 23-20. Due palle set per le calabresi, 24-22, che con Quarchioni chiudono al secondo tentativo 25/23.

Nel secondo set parte meglio Anthea Vicenza, col punteggio di 3-6 per Nardelli e compagne; più cinque poco dopo per le ospiti e Soverato ricorre al time out sul 5-10. Ranieri in difficoltà adesso e ne approfitta Vicenza che allunga sul 5-13. Punteggio di 9-18 per l’Anthea con le biancorosse che tentano il difficile recupero.

Vantaggio importante per Piacentini e compagne che chiudono il parziale 15/25. Il set vinto ha dato maggior fiducia a Vicenza che nel terzo set é avanti 9-11 e 14-16; Vicenza conduce 20-22 ma Soverato pareggia il conto e coach Chiappini chiama time out. Le ospiti hanno una palla set sul 23-24 ma le locali annullano e lo fanno anche dopo sul 25-26. Si capovolge la situazione ed é Soverato ad avere l’occasione ed a sfruttarla subito, chiudendo 28/26 un set bello e tiratissimo.

Quarto set con le biancorosse che partono meglio, 8-5 e 11-8. Cercano Badalamenti e compagne di spingere forte per non dare possibilità alle avversarie di rientrare. Sul 14-11 time out per coach Chiappini. Soverato conduce 19-15; reazione da parte di Eze e compagne che ora sono a meno uno, 20-19 e 21-20. Sul 21-21 break Anthea che guadagna tre set point, 21-24. Soverato annulla il primo me le ospiti chiudono 22/25. Tutto si deciderà, dunque, al tie break. Quinto e decisivo set che nelle prime battute vede Soverato avanti 4-2, con time out per le ragazze di Chiappini.

Vantaggio 8-5 per la Ranieri International al cambio campo. Anthea Vicenza agguanta la parità sul 9-9, ma Soverato ritorna a condurre. Più due, 12-10, e arrivano tre match point, 14-11. Vicenza annulla il primo, 14-12 con time out per Soverato. Chiude subito Ranieri 15/12 e conquista due punti in classifica. Domenica prossima si chiuderà la regalare season con la trasferta di Martignacco. Per le due squadre ci sarà in palio il sesto posto.

Ranieri Intern Volley Soverato 3

Anthea Vicenza 2

Parziali set: 25/23; 15/25; 28/26; 22/25; 15/12

RANIERI INT VOLLEY SOVERATO: Mennecozzi, Badalamenti 10, Ferrario (L), Quarchioni 19, Saveriano 3, Gabbiadini 2, Ascensao M ne, Riparbelli 12, Tajè 12, Buffo 10, Foucher 5, Ascensao R ne. Coach: Bruno Napolitano

ANTHEA VICENZA: Errichiello ne, Caimi ne, Basa 6, Pavicic 3, Norgini (L), Nardelli 22, Furlan ne, Lodi ne, Eze 5, Piacentini 12, Cheli 10, Rossini 16. Coach: Luca Chiappini

ARBITRI: Stancati Walter – Papapietro Eustachio

DURATA SET: 24′, 20′, 27′, 26′, 18′. Tot 1h55′

MURI: Soverato 12, Vicenza 12