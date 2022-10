Vittoria al tie break per il Volley Soverato

Inizia con una vittoria al tie break la tredicesima stagione consecutiva del Volley Soverato in serie A2. Tre a due per le ragazze di coach Luca Chiappini che hanno vinto con merito una vera e propria battaglia. Al Pala Scoppa, il Soverato ha dimostrato in tutte le fasi del match di voler iniziare il campionato con un successo.

Ovviamente, c’è ancora tanto da lavorare ma le certezze sono già evidenti: la squadra di Chiappini ha carattere, non molla mai e reagisce nei momenti difficili della partita come accaduto nel terzo set quando ha annullato una serie di palle set al Messina. Due punti importanti conquistati in rimonta da capitan Giugovaz e compagne.

Brave tutte le ragazze. Il primo sestetto della stagione per coach Chiappini vede in regia Malinov e l’opposto finlandese Korhonen, al centro la coppia formata da Pomili e Cecchi, schiacciatrici la statunitense Schwan e capitan Giugovaz con Ferrario libero; risponde la compagine dell’ex Breviglieri con Muzi in regia e Varaldo opposto, al centro Composto e Catania, in banda Pertens con Martilotti mentre il libero è Faraone.

Al Pala Scoppa, dopo i tragici fatti di Catanzaro accaduti sabato, la curva dei tifosi biancorossi ha deciso, giustamente, di non tifare e seguire la gara in silenzio per tutta la durata del primo set. Veniamo al match. Parte bene la squadra ospite che si porta sul più quattro costringendo al primo time out dell’incontro coach Chiappini sul 7-11 per le siciliane.

Al rientro in campo break calabrese e punteggio di parità con time out per l’ex Breviglieri sul punteggio di 11-11; squadre che viaggiano a braccetto, 16-16. Due punti del Soverato portano la squadra di casa avanti 18-16 con il parziale che si mantiene in equilibrio. Più tre ora per le ioniche e time out Messina sul 20-17. Sale in cattedra Korhonen e Soverato allunga sul 23-18 con la finlandese al servizio.

Ace sporco e arrivano sei palle set con il Volley Soverato che chiude il set 25/19 con errore ospite. Secondo set che inizia con Messina avanti 2-5 ma le ragazze di coach Chiappini riaccorciano subito a meno uno, 4-5. Allunga la compagine ospite più avanti portandosi 10-13; più cinque adesso per la Desi Shipping Akademia Messina, 10-15. Time out Soverato con le biancorosse sotto 14-18; si rifà sotto Soverato che si porta a meno due, 19-21, con la squadra di Breviglieri che però guadagna quattro palle set. Soverato dimezza lo svantaggio ed è time out per le siciliane che al rientro chiudono 22/25. Terzo set equilibrato con le due squadre appaiate nel punteggio ma sono le padrone di casa a provare l’allungo, portandosi sul più tre, 17-14, e time out per Messina.

Al rientro break ospite e Messina avanti adesso 18-17 con time out chiesto da coach Chiappini. Messina a più tre, 18-21, e fase di terzo set decisiva con le ragazze del presidente Matozzo che cercano di riacciuffare le avversarie. Time out Soverato. Finale di set al cardiopalma con Messina che ha ben tre set point, prontamente annullati dal Soverato con una grande reazione. Si arriva ai vantaggi e dopo altre tre opportunità le siciliane chiudono 26/28. Arriva la reazione delle locali ad inizio quarto gioco con Soverato avanti 6-2 e time out per Messina; spinge Soverato che vuole a tutti i costi il tie break.

La squadra di Chiappini ha un buon margine di vantaggio e sul 17-7 Breviglieri chiama time out. Il Pala Scoppa spinge le “cavallucce marine” in questo set importante. Termina senza particolari sussulti il quarto parziale con la vittoria del Soverato per 25/12. E’ tie break. Partenza buona del Soverato nel quinto e decisivo set con Malinov e compagne avanti 4-0 ed è tie break per le ospiti. Squadre vicine nel punteggio, 6-5, e gara bella da vedere. Al cambio campo, Soverato è avanti 8-5. Ace di Giugovaz e altro time out per Messina sul 9-5. Brava e determinata la squadra di casa a mantenere il vantaggio e chiudere il set per 15/10. Iniziare con una vittoria non può che fare bene a tutto l’ambiente biancorosso. Domenica prossima turno di riposo per le biancorosse.

Coach Chiappini (Soverato): “Dopo due ore e mezza di battaglia e bella partita abbiamo vinto conquistando due punti importanti. Complimenti al Messina per averci messo in difficoltà soprattutto in battuta, vincere in un ambiente così caldo ci fa bene e il Pala Scoppa ci ha dato una grossa mano. Brave tutte”.

Giorgia Faraone (libero Messina):” Peccato per la sconfitta ma abbiamo dimostrato di esserci disputando una buona gara su un campo non facile e contro una squadra che, come noi, non mola mai. Sono fiduciosa per il futuro”.

Volley Soverato 3

Desi Shipping Messina 2

Parziali set: 25/19; 22/25; 26/28; 25/12; 15/10

VOLLEY SOVERATO: Malinov 1, Schwan 22, Cecchi 5, Ferrario (L), Giambanco ne, Cherepova ne, Giugovaz 17, Zuliani, Salviato (L), Korhonen 26, Pomili 8, Tolotti ne, Barbaro 2. Coach: Luca Chiappini

DESI MESSINA: Varaldo 10, Catania 7, Ciancio (L), Composto 8, Martilotti 14, Mearini ne, Muzi, Brandi, Silotto, Pertens 17, Ebatombo 4, Faraone (L). Coach: Marco Breviglieri

ARBITRI: Mannarino Matteo – Adamo Giorgia

DURATA SET: 28’, 32’, 37’, 25’, 15’. Tot 2h17’

MURI: Soverato 7, Messina 8