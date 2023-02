Vittoria del Volley Soverato e permanenza in serie A2

Vittoria e permanenza in serie A2. E’ questo il verdetto che scaturisce dal Pala Scoppa dopo il match tra il Volley Soverato e l’Anthea Vicenza. Tre a zero secco per la squadra di Luca Chiappini che, dunque, costringe la sua ex compagine alla disputa della pool salvezza.

Sarà pool promozione, invece, per il Soverato del presidente Matozzo che con i tre punti di oggi aumenta ad otto il vantaggio sul Vicenza a due giornate dalla fine della regular season. Dunque, ancora una volta ha vinto il progetto del sodalizio ionico che, contro ogni pronostico della vigilia, ha ottenuto una salvezza meritata con due giornate di anticipo e, si giocherà adesso, la pool promozione senza alcuna pressione.

La vittoria contro Vicenza è stata voluta e meritata, con Malinov e compagne che volevano riscattare il passo falso di Martignacco. Passiamo alla gara. La squadra di Chiappini scende in campo con Malinov e Korhonen a formare la diagonale, al centro Cecchi e Giambanco, in banda la statunitense Schwan con capitan Giugovaz, libero Ferrario. Coach Iosi per Vicenza schiera Galazzo in regia e Kavalenka opposto, al centro la coppia Farina – Cheli, schiacciatrici Panucci e Legros, mentre il libero è Formaggio.

Gara che inizia con la squadra di casa che cerca subito di prendere un buon vantaggio. Primo time out per Vicenza con le locali avanti 10-6; al rientro in campo squadre in parità dopo il break ospite, 10-10. Ritorna avanti la squadra di Chiappini che si porta sul più tre, 17-14. Scwan segna il 19-15 nel boato del Pala Scoppa.

Ancora la statunitense ed è altro time out per Vicenza sul 20-15; chiudono le biancorosse con il punteggio di 25/15 con punto di Giambanco. Si gioca punto a punto con le ospiti decise a non mollare. Il punteggio vede le due squadre vicine, 6-5 e 12-11. Provano le calabresi a scappare e coach Iosi chiama subito time out sul 15-13; gara bella ed equilibrata che nella fase decisiva del set vede Soverato e Vicenza sul 20-20. Time out per le padrone di casa.

Al rientro più due per Soverato e time out ospite questa volta con Giugovaz e compagne sul 22-20; nuova parità al rientro in campo e punteggio di 22-22, con sorpasso Vicenza e time out per Soverato che adesso deve inseguire sul 22-23. Controsorpasso con Korhonen e palla set sul 24-23. Murone biancorosso ed è 25/23.

Reazione della squadra di coach Iosi nel terzo set con Vicenza che conduce 5-7 e arriva l’immediato time out per le locali. Si ritorna in campo e Soverato pareggia con Schwan al servizio 8-8; sale in cattedra Giugovaz che realizza il 12-10 e Vicenza ricorre al time out. Aumenta il vantaggio la squadra biancorossa con punto di Schwan e si porta sul più cinque, 16-11. Soverato mantiene il vantaggio di quattro lunghezze, 19-15, con l’Anthea che cerca il recupero. Le ospiti si portano a meno due, 20-18, con Chiappini che chiama tempo.

Si rientra in campo e le padrone di casa ristabiliscono le distanze andando sul 23-18. Arrivano cinque match point per Soverato, 24-19. Chiudono le biancorosse per 25/20 conquistando tre punti che, come detto, significano salvezza. Per Soverato adesso ci saranno altre due gare di regular season contro Montecchio domenica ancora in casa per poi chiudere contro San Giovanni Marignano.

Sofia Giambanco (Volley Soverato):” Abbiamo vinto una partita giocando bene. Ci tenevamo a riscattarci dopo la brutta prova di Martignacco e oggi siamo state brave e determinate a respingere i tentativi di rimonta avversari. Abbiamo conquistato la salvezza ma continueremo anche nella pool promozione a giocare come sappiamo e toglierci altre soddisfazioni”.

Volley Soverato 3

Vicenza 0

Parziali set: 25/15; 25/23; 25/20

VOLLEY SOVERATO: Malinov 2, Schwan 19, Cecchi 7, Ferrario (L) 1, Giambanco 2, Cherepova ne, Giugovaz 15, Zuliani, Salviato, Korhonen 16, Tolotti ne, Barbaro. Coach: Luca Chiappini

VICENZA: Legros 5, Galazzo, Groff ne, Panucci 3, Ferraro, Martinez, Ottino 3, Farina 5, Kavalenka 7, Cheli 8, Formaggio (L), Digonzelli, Munaron ne. Coach: Ivan Iosi

ARBITRI: Stellato Giuseppina – Pasciari Luigi

DURATA SET: 23’, 29’, 30’. Tot 1h22’

MURI: Soverato 9, Vicenza 5