Vittoria in Sicilia per il Volley Soverato

Arrivano tre punti dalla trasferta di Modica per la Ranieri International Volley Soverato che conquista così un successo importante in un incontro a senso unico. Brave le ragazze di Napolitano a non abbassare mai la guardia e avere sin da subito un giusto approccio alla gara che nascondeva tante insidie dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia. Passiamo al match.

Padrone di casa in campo con l’ex Bacciottini al palleggio e M’brá opposto, al centro Antonaci e Salamida, in banda Herrera e Longobardi con Ferrantino libero. In casa Soverato la regista è Saveriano con opposto Badalamenti, al centro capitan Riparbelli e Tajè, Buffo schiacciatrice con Quarchioni, libero Ferrario.

La Ranieri parte forte andando a condurre sul punteggio di 3-7, con le siciliane che comunque cercano di non lasciar scappare subito le avversarie. Prendono il largo adesso le calabresi, avanti 4-13; Soverato mantiene bene le distanze dalle locali e chiude il parziale 12/25. Nel secondo set Modica ha un approccio diverso in campo e nella prima parte del giocoe due squadre sono vicine nel punteggio, 10-11. Sulla parità 11-11, break della Ranieri che allunga prima 11-14 e poco dopo sul 12-16.

Soverato sembra poter riprendere nuovamente il largo, ma le locali si riportano a meno due prima di cedere nuovamente al break calabrese. Ranieri che conduce 14-18 e 15-21. L’esperienza delle ragazze di Napolitano ha la meglio e Soverato chiude 18/25 il set.

Gioca sul velluto la Ranieri che anche nel terzo parzie gestisce sin da subito un buon vantaggio che permette a capitan Riparbelli e compagne di vincere bene il set per 11/25. Con questa vittoria Soverato sale a diciassette in classifica e adesso rivolge l’attenzione al primo di tre recuperi da disputare, mercoledì alle ore 18 al Pala Scoppa contro Catania. D’ora in poi sarà un vero tour de force per le ioniche che vogliono scalare posizioni di classifica.

Egea Modica 0

Ranieri Intern Volley Soverato 3

Parziali set: 12/25; 18/25; 11/25

EGEA MODICA: Bacciottini, Longobardi 8, Antonaci 1, Saccani, Ferro 1, Ferrantello (L), M’Brá 9, Gridelli 6, Salviato (L), Herrera 1, Salamida 1,Brioli 1. Coach: Quarta

RANIERI INT VOLLEY SOVERATO: Mennecozzi, Badalamenti 9, Ferrario (L), Quarchioni 7, Saveriano 1, Gabbiadini, Ascensao M ne, Riparbelli 11, Tajè 10, Buffo 12, Foucher 3, Ascensao R ne. Coach: Bruno Napolitano

DURATA SET: 22′,25′,21′ Tot 1h08′

MURI: Modica 8, Soverato 5