Vittorio Sgarbi in Calabria: “Concetta Russo sa quello che fa”

Il grande critico d’arte Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura, ha avuto modo di apprezzare l’opera dell’artista botricellese Concetta Russo “Armonie e Contrasti”, prezioso acrilico su sacco esposto al Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro nella mostra “Protagonisti del tempo d’arte 2“, progetto espositivo curato da Angiolina Marchese, realizzato in collaborazione con il Consorzio del Cedro di Calabria.

All’evento hanno partecipato i sindaci dell’Alto Tirreno cosentino, l’assessore alle politiche agricole della Regione Calabria Gianluca Gallo, il referente in Calabria per la comunità ebraica di Napoli Roque Pugliese, il giornalista Paolo di Giannantonio, la gallerista Myriam Peluso e Daniela Rambaldi, presidente della Fondazione Carlo Rambaldi. Il famosissimo critico d’arte, senza tanti giri di parole, ha immediatamente scritto la seguente dedica alla pittrice: “Concetta Russo sa quello che fa”. Firmato: Vittorio Sgarbi!

Una bella soddisfazione per chi dedica la sua vita a creare arte, oltre ad essere apprezzata docente del settore. Il Comune di Botricello, guidato dal sindaco Simone Puccio da sempre attento alle eccellenze che emergono nella cittadina jonica, già nell’annunciare la prestigiosa mostra collettiva aveva espresso “piena soddisfazione per il successo artistico di una donna che ha sempre evidenziato talento e una carriera di tutto rispetto, senza dimenticare l’impegno sociale e culturale anche nella qualità di docente nel nostro Istituto comprensivo”.

La presenza di Concetta Russo in un contesto di così alto spessore – ha precisato l’amministratore comunale – non può che essere motivo di orgoglio per tutta la comunità botricellese. Il Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, presieduto da Luigi Stanizzi, ha colto l’occasione per rimarcare la rilevante attività culturale svolta in tantissimi anni dall’artista Concetta Russo, anche in campo editoriale: indimenticabili le sue copertine per la rivista Lo Zibaldone e libri di vari autori.

Concetta Russo – si legge nella sua ricchissima biografia – è nata e vive a Botricello in provincia di Catanzaro. Si è laureata all’Accademia di belle arti del capoluogo calabrese con il massimo dei voti e la lode.

Ha iniziato, giovanissima, la sua attività artistica che declina da sempre nelle più disparate forme di espressioni tra cui si annoverano la pittura, la scultura, l’incisione, la decorazione, l’arte ceramista, il mosaico, l’affresco a cui l’artista si approccia con vivo interesse per ogni tipo di tecnica. Con la sua più che consolidata preparazione nel campo della figura, ha progettato e realizzato anche scenografie in diversi ambiti, dipinti murali, vetrate. Nella sua biografia si annoverano anche la realizzazione di diverse opere pubbliche, oltre che illustrazioni di diversi libri di poesia.

Ha una copiosa esperienza nel campo didattico, tra cui figura e disegno dal vero, discipline pittoriche, disegno storia dell’arte e attualmente docente di ruolo di arte immagine. Tutto il percorso artistico di Concetta Russo, è segnato da una concezione dell’arte che va aldilà del principio di rappresentazione che ambisce alla creazione di un luogo mentale più che fisico. Nell’arte di Concetta Russo regna una sapiente interpretazione del concetto di creatività, in cui ciò che è visivo diventa tattile e viceversa.