Viva la libertà di pensiero, solidarietà ai 99 Posse!

Apprendiamo dalla stampa le critiche che Fratelli d’Italia ha rivolto al gruppo musicale, che sarà ospite a Catanzaro per la festa dei Popoli.

Dimostrando fermamente la mentalità tipica di chi è espressione di questo partito, FDI Catanzaro strumentalizza le canzoni della band partenopea alla quale esprimiamo piena solidarietà e con la quale rivendichiamo idealmente la libertà di espressione che si può attuare anche attraverso la musica.

Essa infatti è un mezzo di lotta, come nel caso dei 99 Posse che fanno della loro arte un modus vivendi e un mezzo per resistere e parteggiare.

Il gruppo napoletano ha sempre tenuto alti i valori dell’antifascismo narrando nelle sue canzoni tante storie, anche e soprattutto di quelle persone che un sistema sempre “più votato al capitale” relega sin dalla nascita come cittadini di serie B.

Storie di persone che devono combattere per emanciparsi dalle tante situazioni di malavita che attanagliano alcuni luoghi più di altri in Italia.

Ma forse è proprio questo che dà fastidio a FdI. Essa non accetta che la musica diventi veicolo per raccontare le lotte come momento di emancipazione, come mezzo di riscatto anche nei confronti di quella politica di palazzo che nella miseria sociale trova un utile bacino di voti clientelari.

D’altronde non restiamo stupiti davanti a queste dinamiche in quanto capiamo che per un partito politico che ha partorito il ddl sicurezza, già passato alla Camera, il diritto al dissenso è qualcosa di inconcepibile.

Invece ci stupisce come l’amministrazione comunale, in qualità di ente organizzatore dell’evento, non abbia ancora risposto all’infamante comunicato politico di FdI, sia per difendere la propria scelta di invitare i 99 Posse, sia per difendere il gruppo dalle offensive accuse che gli sono state mosse.

Ci auguriamo che tutta la Catanzaro democratica si schieri a fianco di ‘o Zulu e i suoi compagni in difesa della libertà di pensiero, valore previsto dalla Costituzione che il governo Meloni vorrebbe volentieri abolire.

Catanzaro, 03.10.2024

Assemblea Territoriale Catanzaro