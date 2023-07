“Viva la musica”: Saggio finale degli allievi dei corsi di musica della scuola “La Radice Sociale” di Montauro

“Siamo orgogliosi di poter dire che Montauro ha la sua scuola di musica con iscritti provenienti da tutto il comprensorio e con 9 corsi attivi convenzionati con il Conservatorio di Vibo Valentia “Fausto Torrefranca”.

La corte di Palazzo Zizzi a Montauro si è animata di melodie incantevoli e applausi fragorosi lo scorso 4 luglio, quando più di 50 allievi provenienti da tutto il comprensorio si sono riuniti per il grande evento musicale dell’anno: “Viva la musica”.

I corsi di musica della scuola “La Radice Sociale” sono stati una fonte di ispirazione e crescita per i bambini e i ragazzi del comprensorio. Con nove corsi attivi, tra cui pianoforte, canto, chitarra, fisarmonica, basso elettrico, batteria, violino, organetto e musica d’insieme, i giovani hanno avuto la possibilità di esplorare strumenti e generi musicali.

Ciò che rende i corsi di musica della scuola “La Radice Sociale” ancora più preziosi è la loro convenzione con il prestigioso conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia. Grazie a questa partnership, gli allievi hanno l’opportunità di accedere a un insegnamento di alta qualità, di accedere ai corsi base e con un esame finale di accedere direttamente al conservatorio.

Durante la serata di “Viva la musica”, gli allievi si sono esibiti sia con brani singoli che in gruppi, mostrando la loro padronanza degli strumenti e la passione che li anima. Il palco si è trasformato in una vetrina per le loro abilità, offrendo al pubblico una varietà di spettacoli coinvolgenti ed emozionanti.

Le esibizioni soliste hanno dimostrato l’impegno personale e la dedizione degli allievi nel perfezionare le loro abilità. Ogni esecuzione era unica, riflettendo lo stile individuale dell’artista e la sua interpretazione del brano scelto. I giovani hanno dimostrato una maturità musicale sorprendente, regalando momenti di pura bellezza ed espressione artistica.

Ma è stata l’esperienza di musica d’insieme a rubare il cuore degli spettatori. I gruppi di allievi hanno dimostrato una straordinaria capacità di collaborazione e coesione, offrendo performance impeccabili e coinvolgenti. La sincronia tra gli strumenti e le voci ha creato un’armonia avvolgente che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti.

L’evento “Viva la musica” è stato anche un’occasione per i partecipanti di mostrare il loro apprendimento e il loro progresso lungo il percorso musicale. Ogni esibizione era un trionfo personale per gli allievi.