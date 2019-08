Vola giù dal balcone in vacanza e muore. “Vogliamo la verità”

E’ morta Annamaria Sorrentino, la turista napoletana che era in vacanza a Parghelia, in Calabria, ed era precipitata dal balcone di casa. La trentenne, sordomuta, era con marito e i due figli in vacanza. Annamaria Sorrentino viveva con il marito a Nola ma era originaria di Casoria. Sul posto – come riferito dal Fatto Vesuviano – erano intervenuti i poliziotti di Tropea e i soccorritori del 118.

La donna è precipitata dal terzo piano dell’abitazione a Parghelia, provincia di Vibo Valentia, dove la famiglia trascorreva la vacanze con amici tutti sordomuti. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, ora la Procura di Vibo starebbe valutando la posizione del marito della donna.

I vicini parlano infatti di un furioso litigio che ha preceduto la morte, avvenuto per l’intera giornata di Ferragosto. Uno dei vicini aveva anche chiamato i Carabinieri alle 3:30 del mattino.

Un intervento che aveva placato gli animi per qualche ora, fino al pomeriggio del giorno successivo. La percezione della gravità la si è avuta immediatamente dopo il tonfo: il corpo di Annamaria è sbattuto prima su un parapetto, poi su un’auto. Il marito sarebbe stato già interrogato.