Volano sedie e bottiglie durante violenta rissa in un locale: nove giovani denunciati

La Polizia di Stato ha denunciato nove giovani ritenuti responsabili del reato di rissa. I fatti risalgono alla notte del 27 aprile scorso, nei pressi di un locale del centro di Vibo.

Un gruppo nutrito di giovani tra cui due minori, hanno dato vita, per futili motivi, ad una furibonda rissa scatenando il panico tra i passanti. I giovanissimi si sono affrontati con calci e pugni e scagliandosi contro, all’esterno del locale, anche sedie del dehor e bottiglie di vetro.

Dopo i fatti violenti si sono allontanati e nessuno ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine che però, appresa la notizia hanno fatto partire le indagini.

La Squadra Mobile, grazie anche all’ausilio del sistema di videosorveglianza, è risucita ad identificare tutti i partecipanti alla rissa per i quali è scattata la denuncia. Si tratta di soggetti anche minorenni. Per tre dei giovani coinvolti è scattato anche il foglio di via dal Comune di Vibo Valentia per la durata di 3 anni.

Sono in corso accertamenti volti a valutare l’emissione di ulteriori misure di prevenzione in relazione alla grave situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica venutasi a creare.

Nessuno ha collaborato alle indagini

Gli accertamenti della Questura, benchè tempestivi, si sono svolti senza la collaborazione degli avventori del locale, dei passanti, o dei titolari dei pubblici esercizi.

Si rinnova pertanto l’invito, volto a garantire la sicurezza di quanti partecipano alla movida, a segnalare immediatamente alle Forze dell’Ordine ogni turbativa o evento di pregiudizio per la sicurezza dei cittadini.