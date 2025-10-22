“Volate in alto, angeli belli”: Serra San Bruno piange le vittime e proclama lutto cittadino

Un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in tragedia lungo la strada statale 682 “Jonio-Tirreno”, gettando nello sconforto l’intera comunità di Serra San Bruno (VV).

Un impatto violentissimo, descritto come “un boato nel silenzio”, è avvenuto nei pressi dello svincolo di Gioiosa Jonica, dove un’automobile e un pullman si sono scontrati frontalmente.

​Il bilancio è drammatico: tre persone, tutti residenti a Serra San Bruno, hanno perso la vita.

​A morire sul colpo sono stati i coniugi Lucia Vellone, 28 anni, e Salvatore Primerano, 37 anni. La coppia viaggiava in compagnia del vicino di casa, Domenico Massa, 44 anni, per il quale la corsa disperata in ospedale si è rivelata vana.

Estratto vivo dalle lamiere, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso ma è deceduto poche ore dopo nel nosocomio, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

​La notizia della triplice tragedia si è diffusa in pochissimi minuti nella cittadina delle Serre, lasciando la comunità in uno stato di profondo sgomento e incredulità.

​Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ha espresso il dolore di tutta la città con un commosso post sui social media: “Oggi la nostra comunità è profondamente scossa da una tragedia che nessuno avrebbe mai voluto raccontare. In un terribile incidente hanno perso la vita Lucia, Salvatore e Domenico. Ci stringiamo attorno ai loro familiari e ai loro bambini. Volate in alto, angeli belli.”