Volley – Bruno Napolitano resta a Soverato. Società: obiettivi importanti

Sarà ancora coach Bruno Napolitano a guidare il Volley Soverato nella stagione 2019/2020. La società di via Battisti, con in testa il presidente Matozzo, prosegue, dunque, la collaborazione con l’esperto coach che, nell’ultima stagione ha disputato un ottimo campionato con la squadra biancorossa arrivata ai quarti di finale dei play off promozione, sbaragliando ogni pronostico di inizio stagione. E’ una notizia accolta con tanto entusiasmo, quella della permanenza di Napolitano sulla panchina biancorossa; segno, questo, che la dirigenza biancorossa vuole continuare a fare bene dopo l’ultimo campionato con i tifosi del Soverato che pregustano già una campagna acquisti importante.

D’altronde, il Soverato, con il progetto iniziato la scorsa stagione con coach Napolitano ha dimostrato che non è soltanto con i grandi nomi che si possono fare ottime cose e raggiungere risultati importanti. La società del presidente Matozzo e l’allenatore hanno puntato su un progetto giovane e i risultati sono arrivati concludendo una stagione esaltante con il Soverato che ha messo sotto anche squadre sulla carta molto più forti e che avevano fatto una campagna acquisti dispendiosa.

Coach Bruno Napolitano si trova attualmente all’estero per godersi il meritato riposo e lo abbiamo contattato dopo la firma sul contratto. “Sono molto soddisfatto delle riconferma a Soverato perché in riva allo Ionio, con la società del presidente Matozzo, crediamo nel progetto partito la scorsa stagione che ci ha visto terminare il campionato con un magnifico quinto posto e la conseguente partecipazione ai play off promozione per la massima serie; si ha tutta l’intenzione di guardare avanti e lavorare su un progetto importante che vorremmo culminasse con la promozione in serie A1 per questa società che ormai da tanti anni si trova in questa categoria riuscendo a raggiungere risultati importanti e, questo, in periodi economici difficili, non è di certo facile. Ripartiamo da una stagione esaltante, dove in molti non ci davano certo come squadra da prime posizioni. Siamo già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione, partendo da quelle che vorremmo fossero le riconferme, perché è importante sia per quanto riguarda lo staff che il gruppo giocatrici, non disperdere il grande lavoro fatto la scorsa stagione. Ci stiamo guardando intorno, riconferme a parte, per cercare di individuare quegli innesti utili a fare meglio rispetto all’ultimo campionato e costruire così una squadra di alto profilo. Colgo l’occasione per ringraziare la società e mando un caloroso abbraccio a tutti i tifosi del Volley Soverato invitandoli sempre a starci vicini perché insieme si possono raggiungere ottimi risultati”. Dunque, c’è grande entusiasmo nell’ambiente biancorosso e, già, nei prossimi giorni ci potrebbe essere qualche ufficialità riguardo al parco giocatrici.