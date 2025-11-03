Volley internazionale: le squadre estere preferite dai scommettitori

Tra gli altri sport, il volley rimane uno dei preferiti dagli italiani. Insieme al calcio e agli eSports, la volley è in cima alle classifiche dei casinò online e delle piattaforme di scommesse sportive.

Che preferiate i bookmaker locali o i siti scommesse stranieri di RoundOne, assicuratevi di avere accesso a tutti gli eventi e alle migliori squadre del settore della pallavolo. E se siete nuovi alle scommesse sportive, date un’occhiata alle squadre e agli eventi migliori a cui prestare attenzione.

Perché scommettere sul volley internazionale?

La Federazione Italiana Pallavolo è composta da diverse sezioni come:

Nazionale Maschile;

Nazionale Femminile;

Squadre ed eventi scolastici.

Siamo onesti. Quello italiano non è l’unico campionato interessante del mondo. Non dovreste limitarvi alle sole squadre locali. Con l’accesso ai bookmaker internazionali, avrete più squadre su cui scommettere.

I criteri di scelta per gli scommettitori

Per scegliere il campione e la squadra su cui puntare, è bene concentrarsi su diversi fattori:

Giocatori di talento. Le stelle sono sempre interessanti da guardare e le scommesse diventano più emozionanti.

Partecipazione a grandi eventi. Solo i migliori giocatori partecipano a tornei di livello mondiale, interessanti da osservare.

Prestazioni della squadra. Seguite i risultati precedenti della squadra per valutare le vostre possibilità.

Le vittorie nel volley si basano sul lavoro di squadra, sulla velocità e sul talento. Analizzate le prestazioni delle squadre prima di puntare.

Top 5 squadre di volley estere più popolari per le scommesse

Nel 2024-2025, prestate particolare attenzione ai migliori campionati nazionali del mondo. Quote elevate e bonus per le scommesse sono garantiti!

Brasile. Conosciuto come la terra del calcio, il Brasile è famoso anche per le giocatrici di pallavolo. Macris Carneiro e Roberta Ratzke sono stelle locali.

Russia: La Russia è protagonista di eventi e campionati internazionali di pallavolo.

Italia: Tra le squadre europee, l’Italia è conosciuta come una lega con un grande lavoro di squadra e collaborazione.

Polonia: I giocatori polacchi, compresi i campioncini, mostrano prestazioni stabili, anche se non le migliori. È una squadra sicura su cui scommettere, poiché è possibile prevedere il risultato.

USA: la squadra di pallavolo statunitense è la terza migliore del mondo. Non c’è da stupirsi che le sue squadre siano sempre al top tra gli scommettitori sportivi.

Scegliete il campione anche in base al vostro stile di scommessa. Le squadre russe e polacche sono solitamente prevedibili, con risultati superiori alla media. Gli eventi negli Stati Uniti, invece, sono molto più dinamici.

I principali tornei di volley per scommettere sulle squadre estere

Partite e tornei si svolgono in tutti i Paesi. Tuttavia, gli eventi mondiali sono i più interessanti su cui scommettere:

Campionati mondiali FIVB: Solo le migliori squadre del mondo si sfidano in finale;

Lega dei Campioni CEV: questo evento europeo copre tutti i Paesi dell’UE, compresa l’Italia;

Le Olimpiadi: Una volta ogni 4 anni, approfittate del principale evento sportivo del mondo.

Gli eventi mondiali sono trasmessi in tempo reale, per cui è possibile scommettere in diretta. Le quote sono molto più alte e si ottiene il massimo dall’esperienza di gioco.

Strategie di scommessa sul volley internazionale

Anche se le scommesse sportive su siti di SitiscommesseItalia.it si basano sulla fortuna, è possibile prevedere parzialmente gli eventi. Per questo, è necessario sapere cosa guardare:

analizzare i risultati precedenti di entrambi gli avversari per vedere chi vince spesso;

vedere quali sono i giocatori più talentuosi della squadra e assicurarsi che parteciperanno alla prossima partita;

leggere i pronostici degli esperti, soprattutto quando si affrontano due squadre di livello simile;

esplorare le opinioni di esperti e giornalisti di diverse regioni per avere un quadro chiaro;

scommettere in diretta, dare un’occhiata alla motivazione e alla comunicazione delle squadre.

Non solo la matematica e le statistiche aiutano. Seguite le notizie per vedere l’umore generale della squadra. Assicuratevi che il vostro campione sia pronto a mostrare il lavoro di squadra e a collaborare con gli altri.

Conclusione

Non limitate le vostre attività di scommessa alle squadre e agli eventi locali. Per quanto riguarda il volley, prestate attenzione alle squadre di Stati Uniti, Brasile, Polonia e Russia. Certo, la squadra italiana merita la vostra attenzione. Scommettere sul Campionato del Mondo, sulla Lega dei Campioni e, naturalmente, sulle Olimpiadi. In attesa dei grandi eventi, concentratevi sulle partite locali. Infine, assicuratevi di scommettere su siti sicuri e di registrarvi su piattaforme di bookmaker affidabili.