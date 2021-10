Volley Soverato, a Catania la prima gara in trasferta della stagione

Prima trasferta di questa stagione per la Ranieri International Volley Soverato che nel quarto turno di andata del girone B, sarà di scena in Sicilia contro la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania. Per la formazione etnea sono tre i punti in classifica con un successo in casa contro Modica e due sconfitte esterne, entrambe in terra piemontese.

La Ranieri International, invece, con due match disputati ha raccolto meritatamente cinque punti, osservando già il proprio turno di riposo. Le ragazze di coach Napolitano da martedì hanno ripreso a lavorare con grande entusiasmo dopo la bella vittoria del Pala Scoppa contro il forte Eurospin Pinerolo; le biancorosse hanno entusiasmato il pubblico presente fornendo una prestazione maiuscolo sotto tutti i punti di vista. Si lavora tanto in casa Soverato dove nulla viene lasciato al caso.

Adesso è arrivato il momento della prima trasferta e, qui, Riparbelli e compagne dimostreranno certamente il loro carattere in campo con massimo rispetto per le padrone di casa dell’ex centrale Serena Bertone. Sfida delicata che mette in palio punti importanti per entrambe le compagini. Sicuramente si assisterà ad un match equilibrato e ricco di spunti interessanti. Arbitri dell’incontro la coppia Cecconato Luca – Lorenzin Ruggero con possibilità di seguire live in streaming la partita alle ore 17.