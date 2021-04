Volley Soverato, al Pala Scoppa sfida importante con Marsala

L’importante successo ottenuto in trasferta nell’ultimo turno contro l’Eurospin Pinerolo, non solo ha portato punti pesanti in classifica ma, ha permesso al Volley Soverato di riprovare il successo dopo tante gare, tutte giocate ottimamente che non avevano però portato fieno in cascina. In classifica sono trentasette i punti per le calabresi che dovranno ancora disputare tre partite e, ad oggi, sono appaiate al Sassuolo.

Questa che sta per terminare è stata una settimana importante per capitan Lotti e compagne che domenica al Pala Scoppa ospiteranno la Sigel Marsala in un incontro molto delicato e importante in ottica playoff; la squadra siciliana è reduce dalla sconfitta di Cutrofiano, match di recupero disputato mercoledì, e arriverà non Calabria con il chiaro intento di consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla qualificazione nella prossima fase.

Nel match di andata le siciliane vinsero tre a uno e domenica il Soverato cercherá la rivincita sul campo. C’è fiducia nell’ambiente ionico con coach Napolitano e il suo staff che hanno mantenuto alta l’attenzione per questo “derby” del sud. Fischio d’inizio alle ore 17 con direzione arbitrale affidata alla coppia Fabio Scarfó – Christian Palumbo. Diretta streaming sulla piattaforma LVF TV.