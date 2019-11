Volley Soverato – Al via il girone di ritorno. Martignacco ospite al “Pala Scoppa”

Inizia il girone di ritorno della regular season del campionato di A2 femminile con il Volley Soverato che al “Pala Scoppa” riceverà la visita di Martignacco guidato in panchina da coach Gazzotti. La squadra di coach Napolitano è reduce da due successi consecutivi con l’ultima vittoria domenica scorsa contro Montale fuori casa ed ha chiuso il girone di andata al terzo posto con diciassette punti, con più sei sulla sesta (ricordiamo che alla pool promozione accederanno le prime cinque squadre in classifica alla fine della regular season); quella di domenica, sarà una sfida molto importante, contro un avversario che si trova quarto in classifica che cerca punti per incrementare il proprio bottino.

Le ragazze di Gazzotti sono reduci dalla vittoria casalinga al tie break contro il Club Italia e, nel match di andata, all’esordio in campionato, furono superate dalle calabresi per tre set a uno. Soverato contro Montale ha giocato una buona partita, contro una squadra ben messa in campo che in casa non aveva mai perso. Coach Napolitano, come sempre, mantiene alti i ritmi, con la concentrazione sempre al massimo perché in queste partite la sorpresa sta sempre dietro l’angolo.

In questa settimana le ragazze stanno lavorando bene, con tanta voglia di proseguire la striscia positiva e iniziare il girone di ritorno con un risultato positivo. Dall’altra parte della rete, l’Itas Città Fiera Martignacco, ha dimostrato in queste partita, di essere una squadra quadrata, che ha raccolto risultati sia in casa che lontano dalle mura amiche. Sarà una sfida molto incerta, con il “Pala Scoppa” che, come sempre, potrà giocare un ruolo decisivo con la propria spinta alle “cavallucce marine” e il calore del popolo biancorosso.

Oggi e domani Repice e compagne si alleneranno prima della seduta di rifinitura prevista, come di consueto, domenica mattina. La partita tra Volley Soverato e Itas Città Fiera Martignacco avrà inizio alle ore 17 con direzione arbitrale affidata alla coppia Chiriatti Stefano – Zingaro Marco.