Volley Soverato: Al via il girone di ritorno. Trasferta contro Vallefoglia

Girone di ritorno al via nel campionato A2 di volley femminile. Il Soverato, dopo aver osservato il turno di riposo, ripartire dalla trasferta di Pesaro per affrontare la MegaBox Vallefoglia. Le ragazze di coach Napolitano ripartono dalla quarta posizione con quattordici punti, due on meno delle prossime avversarie, vittoriose a Talmassons in cinque set domenica scorsa.

Nel match di andata, al Pala Scoppa, vinse la squadra di coach Buonafede per tre a uno; sicuramente domenica sarà tutta un’altra partita rispetto a un girone fa, con le due compagini che stanno disputando una stagione positiva. Coach Napolitano ha approfittato del riposo forzato per lavorare ancora di più sui particolari da correggere e le ragazze, come sempre, si sono dimostrate determinate e vogliose di ripartire alla grande.

Sulla prossima sfida e quello che è stato fino ad oggi, abbiamo raccolto le impressioni della centrale Federica Piacentini:” E’ stato un girone di andata che abbiamo chiuso in crescendo dopo qualche difficoltá iniziale dovuta anche a problemi di organico; siamo un gruppo coeso, che vuole fare bene e crescere sotto la guida di tutto lo staff tecnico guidato da coach Napolitano.

La prossima sfida ci vede impegnate in trasferta contro Vallefoglia, una squadra ben messa in campo che ha raccolto buoni risultati. Noi dobbiamo disputare la partita tenendo alta la concentrazione e reagire nei possibili momenti di difficoltá del match. Siamo fiduciose e ci aspettiamo un girone di ritorno dove vogliamo fare bene”. Match che avrá inizio alle ore 17 con direzione arbitrale la coppia Mattei Lorenzo – Oranelli Alessandro. Sará possibile seguire in diretta streaming l’incontro sulla piattaforma LVF TV.