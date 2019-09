Volley Soverato – Archiviata la seconda settimana di lavoro. Sabato prossimo primo allenamento congiunto

Archiviata la seconda settimana di allenamenti del Volley Soverato con le ragazze agli ordini di coach Napolitano che hanno usufruito meritatamente della domenica di riposo. Tutto procede nel migliore dei modi in casa biancorossa con il gruppo che lavoro insieme da quindici giorni acquisendo sempre più compattezza e amalgama anche se, come logico che sia, ci vorrà ancora del tempo e tanto lavoro per le “cavallucce marine”.

E’ stata una seconda settimana molto intensa con allenamenti incentrati su doppie sedute. Tra sala pesi e palestra dove lo staff tecnico provvede a far svolgere allenamenti tecnico tattici con la palla. La confidenza con il pallone migliora giorno dopo giorno così come l’intesa tra le ragazze.

Sempre presente e vigile la società per non far mancare nulla a Gibertini e compagne in questa primissima fase della stagione; il direttore tecnico Vaglienco, inoltre, è al lavoro per fissare i primi allenamenti congiunti del nuovo anno che serviranno per far acquisire alle ragazze del presidente Matozzo il ritmo partita e migliorare l’amalgama di gruppo.

A tal proposito è previsto per sabato 7 settembre il primo allenamento congiunto della stagione con il Volley Soverato che svolgerà la seduta con il Crotone presso il palazzetto di Sant’Andrea. Sarà la prima occasione anche per i tifosi biancorossi di poter vedere all’opera Bortoli e compagne che si stanno impegnando duramente dal primo giorno per una stagione molto importante.