Volley Soverato: Attivato il protocollo e rispettate le procedure anti-Covid

Quello che tutti speravano non succedesse ha, purtroppo, colpito anche il Volley Soverato costretto al rinvio del match contro Montecchio a causa di positività al Covid-19 riscontrate nell’ulteriore giro di tamponi effettuati prima della gara. La società ha sempre rispettato le procedure previste dal regolamento federale, effettuando i tamponi antigenici nei tempi previsti. Gli ultimi tamponi sono stati effettuati venerdì 8 gennaio dopo l’allenamento pomeridiano con esito negativo.

Nella mattina di oggi 10 gennaio, un’atleta presentando un leggero stato febbrile ha allertato la società che con la abituale tempestivita insieme al proprio staff medico guidato dal dott. Damiani ha effettuato un ulteriore controllo che ne ha determinato la positività al Covid-19.

Immediatamente convocati d’urgenza tutti i componenti della squadra e dello staff per essere sottoposti ad un nuovo giro di tamponi antigenici che ha determinato ulteriori positività tra le atlete, mentre al momento i membri dello staff risultato tutti negativi. Alla luce di questa situazione, sono stati allertati gli organi istituzionali competenti (LEGA e FIPAV) oltre che la squadra avversaria.

La società ha subito attivato tutte le procedure del caso, mettendo in isolamento fiduciario le ragazze, in attesa di sottoporre le stesse ai tamponi molecolari come previsto dai protocolli.

Il presidente e tutto il sodalizio ionico sono vicini alle atlete, garantendo la massima disponibilità e vicinanza in questo delicato momento. Adesso il compito è “vincere” questa importante partita contro un avversario che da ormai un anno sta condizionando le nostre vite.