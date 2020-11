Volley Soverato, bilancio positivo. Domenica “riposo” forzato

Turno di riposo per il Volley Soverato, “spettatore” interessato nell’ultima giornata di andata del girone est e, che, potrebbe mantenere la quarta posizione in classifica ed iniziare il girone di ritorno da un buon piazzamento.

Quattordici punti su ventiquattro conquistati: cinque vittorie (tre per tre a zero, una tre a uno e una tre a due), e tre sconfitte ( due per tre a uno e una tre a zero) con diciassette set vinti e dodici persi; è questo il bottino raccolto dalle ragazze di coach Napolitano.

È stato un girone di andata tutto sommato positivo per le calabresi del presidente Matozzo che hanno migliorato il loro gioco di settimana in settimana, segno questo che, coach Napolitano ha svolto un gran lavoro, iniziato nel mese di Luglio. Dopo le difficoltà iniziali dovute al fatto di aver dovuto giocare senza un opposto titolare, il Volley Soverato ha sempre dimostrato carattere e voglia di fare.

Un gruppo giovane che con il passare del tempo ha acquisito e continua ad acquisire sempre piú consapevolezza dei propri mezzi che ha regalato ai tifosi delle belle soddisfazioni, nonostante le proibizioni “Covid-19” li abbiano tenuti lontani dalle tribune del Pala Scoppa. L’ultima, proprio domenica scorsa quando in casa le biancorosse hanno steso in tre parziali la capolista Cutrofiano.

Turno di riposo, dunque, ma solo sulla carta, il direttore d’orchestra Bruno Napolitano sta continuando il lavoro in palestra con allenamenti intensi, non sono ammessi cali di concentrazione, il 15 Novembre la squadra di Capitan Lotti sarà di scena, in trasferta, contro Megabox Vallefoglia.

Sarà certamente un girone di ritorno emozionante ed il Volley Soverato vuole recitare un ruolo importante.