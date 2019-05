Volley Soverato – Colpo di mercato. Presa la forte schiacciatrice bulgara Chausheva

Soverato-boom! Primo colpo di mercato della stagione 2019/2020 per la società del presidente Matozzo che ufficializza la forte schiacciatrice, nazionale bulgara, Silvana Chausheva classe 1995, altezza 188 cm. Si tratta di un’operazione di mercato molto importante quella messa a segno dalla dirigenza calabrese con la Chausheva appetita da molti club, con gran mercato, e non è stato facile, quindi, portarla a Soverato.

Alla fine, la schiacciatrice bulgara ha scelto di sposare l’importante progetto del Volley Soverato che punta ad un campionato, il prossimo, di rilievo. Nell’ultima stagione è stata protagonista nella “Bundesliga” tedesca con la maglia del SC Potsdam, disputando la semifinale scudetto in un campionato molto difficile come lo è quello tedesco. Per Silvana Chauscheva, prima di quella in Germania, esperienza anche in Italia, in serie A1, con la maglia del Busto Arsizio dove si è ben comportata.

E’ una giocatrice molto forte, che rispetta le caratteristiche che coach Napolitano e la società stavano cercando; giocatrice completa, forte in attacco e buona in ricezione, la nuova atleta del Soverato è attualmente impegnata con la nazionale bulgara nella World National League. In casa Volley Soverato c’è, ovviamente, grande soddisfazione per essere riusciti a chiudere una trattativa non semplice, portando in riva allo Ionio una giocatrice di spessore.

Ottimo lavoro svolto dal presidente Matozzo e da tutta la dirigenza. E’ un acquisto importante, di alto livello, segno questo che il Volley Soverato nella prossima stagione vuole puntare a fare molto bene.