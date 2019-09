Volley Soverato – Conclusa anche la quarta settimana di lavoro

Si chiude la quarta settimana di preparazione in casa Volley Soverato. Le biancorosse del presidente Matozzo si allenano ormai da quasi un mese e con il passare del tempo la squadra guidata da coach Napolitano e dal suo staff tecnico prende sempre più forma, con miglioramenti a vista d’occhio. Giovedì scorso, a Pontecagnano, le “cavallucce marine” hanno svolto il loro secondo allenamento congiunto dopo quello disputato a Sant’ Andrea nello scorso fine settimana. Le calabresi si sono allenate con Baronissi, che partecipa al prossimo campionato di serie A2, inserito nel girone B.

E’ stato un test utile, più impegnativo sicuramente di quello con Crotone, che è servito a coach Napolitano per testare lo stato di forma delle sue ragazze che, prima della partenza per la Campania, avevano svolto la seduta in sala pesi. E’ un periodo di duro e intenso lavoro per Mangani e compagne che iniziano a migliorare l’intesa in campo mettendo a punto quanto provato durante gli allenamenti con la palla.

Gambe pesanti, e preparazione ancora dura per le calabresi che, comunque, hanno svolto un allenamento positivo con le salernitane, come affermato da coach Napolitano, raggiunto telefonicamente subito dopo il test. Anche con Baronissi sono state fatte ruotare tutte le atlete che hanno, ognuna, dimostrato di essere a buon punto, tenendo conto che la squadra sta insieme da, solamente, quasi un mese.

C’è ancora, ovviamente, tanto da lavorare e questo coach Napolitano, da esperto, lo sa benissimo ma c’è anche tanta voglia e determinazione a fare bene. Dopo questi giorni di meritato riposo, da lunedì si riprende a sudare in vista ormai dell’inizio della stagione ufficiale previsto per domenica 6 Ottobre a Martignacco.

Di seguito, il tabellino del test con Baronissi:

(22/25; 23/25; 23/25)

P2P Smilers Baronissi: Ferrara 5, Travaglini 7, Sestini ne, Martinuzzo 8, Panucci 6, Ferrara L (L), Harbin, Peruzzo ne, Amaturo ne, Bartesaghi 8, D’Arco 12, De Lellis 2. Coach: Vito Ferrara

Volley Soverato: Miceli, Mason 4, Quarchioni 6, Muscetti 1, Gibertini (L), Repice 4, Botarelli 6, Riparbelli 4, Bortoli 8, Mangani 10, Caneva 7, Chausheva 9. Coach: Bruno Napolitano